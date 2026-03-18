Захарова: Удары ВСУ курируют лица, совершающие преступления в Персидском заливе

Кураторами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются лица, которые причастны к преступлениям в регионе Персидского залива. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«ВСУ наращивают удары, а наводят на эти самые удары, буквально курируют, держатся за руку все те же, кто совершает аналогичные преступления сейчас в зоне Персидского залива», — отметила она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него плохие предчувствия по поводу военного конфликта США и Израиля с Ираном. По его словам, подобное ощущение появилось у главы Украины из-за постоянных сдвигов трехсторонних переговоров по Украине. Зеленский отмечает, что причина у этого одна — конфликт с Ираном.