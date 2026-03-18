09:10, 18 марта 2026Мир

Министр иностранных дел Ирана ответил на вопрос о страхе стать целью атаки

Аркачи: Целью может стать кто угодно, враги нападают на любого человека
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что целью атаки США и Израиля может стать кто угодно. Так на вопрос о страхе покушения он ответил в интервью Al Jazeera.

«Целью может стать кто угодно; в последние дни мы видим, что враги без колебаний нападают на любое место или человека», — сказал дипломат.

Аракчи отметил, что на данный момент атакованы 53 больницы и множество школ, отделения банков, жилые дома, а также политические деятели, мирные жители, ученые и университетские профессора.

Он подчеркнул, что даже министр иностранных дел может стать мишенью, но пообещал бороться за цели и интересы страны и, если потребуется, пожертвовать жизнью ради этих целей.

Ранее глава МИД Ирана, комментируя расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Лариджани, сказал, что иранская политическая система — это очень прочная структура, и присутствие или отсутствие отдельного человека не влияет на нее.

    Последние новости

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    В США представили четыре сценария будущего Ирана после завершения конфликта

    Российская школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла

    Российский нападающий оформил хет-трик и стал вторым бомбардиром в НХЛ

    Собчак возмутилась ответом гостя интервью, закричала и обматерила его

    Мужчине по ошибке прооперировали здоровое яичко вместо больного

    Расследование дела IT-миллиардера возобновили в России

    Определены самые необычные вакансии в Москве

    Полсотни коровьих туш выбросили в поле в российском регионе

    Раскрыты последствия массированной атаки на регион России

    Все новости
