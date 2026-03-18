Минобороны раскрыло подробности об ударах по энергообъектам на Украине

Минобороны: Российские войска ударили по украинским энергообъектам

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что пораженные цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки украинские войска лишились более 1175 военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Ранее стало известно, что в ночь на среду, 18 марта, над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 85 беспилотников ВСУ. Налеты были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего атакам подвергся юг России.