12:21, 18 марта 2026

Минобороны раскрыло подробности об ударах по энергообъектам на Украине

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГСЧС Украины

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что пораженные цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки украинские войска лишились более 1175 военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Ранее стало известно, что в ночь на среду, 18 марта, над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 85 беспилотников ВСУ. Налеты были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего атакам подвергся юг России.

