Бывший СССР
21:52, 18 марта 2026

Молдавия ввела санкции против журналистов и артистов из России

Марина Совина

Молдавия ввела санкции против четырех российских журналистов и двух артистов. Об этом говорится в опубликованном приказе молдавского «Официального вестника».

В список попали журналисты Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель, Павел Зарубин, а также артисты Сергей Полунин и Роман Чумаков.

Ранее из-под антироссийских санкций США в среду вывели три компании и трех физических лиц. Больше под антироссийские санкции не подпадают гражданка России Евгения Тюрикова, которая также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова, россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Участие в защите Ормузского пролива сравнили с покупкой билета на «Титаник»

    В России объяснили важность освобождения одного населенного пункта в ДНР

    Шансы Долиной вернуть деньги за квартиру оценили

    Молдавия ввела санкции против журналистов и артистов из России

    В США рассказали об усилиях по урегулированию конфликта на Украине

    В штабе Центрального командования США объявили тревогу

    В Британии призвали помнить об Украине на фоне Ирана

    ВСУ попытались нанести воздушный удар по территории России

    В России опубликовали законопроект о регулировании искусственного интеллекта

    Все новости
