Молдавия ввела санкции против журналистов и артистов из России

Молдавия ввела санкции против четырех журналистов и двух артистов из России

Молдавия ввела санкции против четырех российских журналистов и двух артистов. Об этом говорится в опубликованном приказе молдавского «Официального вестника».

В список попали журналисты Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель, Павел Зарубин, а также артисты Сергей Полунин и Роман Чумаков.

Ранее из-под антироссийских санкций США в среду вывели три компании и трех физических лиц. Больше под антироссийские санкции не подпадают гражданка России Евгения Тюрикова, которая также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова, россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.