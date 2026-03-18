Мощные удары авиации Пакистана сняли на видео

00:59, 18 марта 2026

Пакистан разместил кадры ударов своей авиации по целям на территории Афганистана
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Пакистан разместил кадры мощных ударов своей авиации по целям на территории Афганистана. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

17 марта стало известно, что число погибших в результате атаки Пакистана на Афганистан достигло 400 человек, еще 250 ранены.

В конце февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. Он обвинил страну в проявлении агрессии, а также отметил, что терпение Пакистана кончилось и настало время открытой конфронтации.

    Последние новости

    Иран подтвердил информацию о гибели секретаря Совбеза

    Орбан назвал победителей в конфликте на Украине

    ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана

    Несколько взрывов услышали жители российского региона

    Никогда не занимавшаяся сексом 39-летняя женщина объяснила воздержание

    В США заявили о наращивании военной помощи России Ирану

    Российские военные показали вскрытие и уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ

    ПСЖ Сафонова «всухую» обыграл Челси в Лиге чемпионов

    Финляндия пообещала помочь Трампу в Иране при одном условии

    Зендея очаровала фанатов появлением на шоу в полупрозрачном платье

    Все новости
