Мощные удары авиации Пакистана сняли на видео

Пакистан разместил кадры мощных ударов своей авиации по целям на территории Афганистана. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

17 марта стало известно, что число погибших в результате атаки Пакистана на Афганистан достигло 400 человек, еще 250 ранены.

В конце февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. Он обвинил страну в проявлении агрессии, а также отметил, что терпение Пакистана кончилось и настало время открытой конфронтации.