09:27, 18 марта 2026

Мужчине по ошибке прооперировали здоровое яичко вместо больного

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В ирландской больнице мужчине по ошибке прооперировали здоровый орган вместо больного. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, во время операции врачи случайно провели хирургическое вмешательство на здоровом яичке пациента, хотя процедура должна была выполняться на другом. Инцидент стал одним из нескольких случаев «операции не на том месте», зафиксированных в ирландских больницах за последние два года.

Представитель Ирландской ассоциации пациентов Стивен Макмахон раскритиковал такие ошибки и напомнил, что подобные ситуации считаются полностью предотвратимыми. «Четырем пациентам сделали операции не на той части тела», — отметил он. Макмахон подчеркнул, что для пострадавших и их семей в этом нет ничего обнадеживающего.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала о загадочном случае из практики. По ее словам, пациент жаловался на тахикардию после кетчупа и обошел нескольких врачей, прежде чем узнал причину своего состояния.

