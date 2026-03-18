Мужчине по ошибке прооперировали здоровое яичко вместо больного

В ирландской больнице мужчине по ошибке прооперировали здоровый орган вместо больного. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, во время операции врачи случайно провели хирургическое вмешательство на здоровом яичке пациента, хотя процедура должна была выполняться на другом. Инцидент стал одним из нескольких случаев «операции не на том месте», зафиксированных в ирландских больницах за последние два года.

Представитель Ирландской ассоциации пациентов Стивен Макмахон раскритиковал такие ошибки и напомнил, что подобные ситуации считаются полностью предотвратимыми. «Четырем пациентам сделали операции не на той части тела», — отметил он. Макмахон подчеркнул, что для пострадавших и их семей в этом нет ничего обнадеживающего.

