Мужчина пожаловался на тахикардию при употреблении кетчупа и поставил врачей в тупик

Врач Чайковская: Нездоровый образ жизни у мужчины привел к тахикардии на кетчуп

Кардиолог Мария Чайковская рассказала о пациенте, который пожаловался на тахикардию при употреблении кетчупа. Необычным случаем из практики она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Чайковской, этим пациентом был некий всемирно известный певец. Его нетипичный симптом поставил в тупик даже западных врачей. Российские медики поначалу тоже отказались заниматься лечением музыканта из-за публичности и сложного характера.

Кардиолог отметила, что этот мужчина не пил алкоголь, не курил и регулярно посещал спортзал. Тем не менее он жаловался на тахикардию. При детальном опросе медики выяснили, что в остальном певец вел нездоровый образ жизни: много репетиций, постоянные концерты, стресс, панические атаки, неправильное питание, поздние ужины, сбитые циркадные ритмы, употребление множества лекарств.

Все это привело к возникновению рефлюкса, который проявлялся жжением за грудиной, кислой отрыжкой, першением, ночным кашлем и чувством кома в горле.

«Этот механизм можно описать так: кетчуп и поздний ужин усиливали рефлюкс, рефлюкс имитировал сердечный дискомфорт, провоцировал тревогу и усиливал ощущение сердцебиения, тревожная реакция и стимуляторы разгоняли пульс, а лекарства делали этот ответ более выраженным», — пояснила Чайковская. Таким образом, виновником плохого самочувствия оказался не кетчуп. Чтобы избавиться от тахикардии, пациенту пришлось избавляться от всех триггеров, то есть изменить питание, нормализовывать режим и сон, а также пересмотреть лекарственную терапию.

