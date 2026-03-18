03:57, 18 марта 2026Бывший СССР

На Украине загорелся склад после удара российского БПЛА

В Волоховом Яру Харьковской области загорелся склад с семенами из-за удара БПЛА
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В Волоховом Яру Харьковской области загорелся склад с семенами из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«Горит склад с семенами. По предварительной информации, пострадавших нет. Подразделения ГСЧС работают на месте происшествия», — заявил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов.

Ранее в районе населенного пункта Перемога в Сумской области Украины были уничтожены места, откуда осуществлялся запуск беспилотников дальнего радиуса действия.

12 марта российские войска ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины.

