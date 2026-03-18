На Западе иронично высказались о целях поездки Зеленского в Европу

Дизен: Зеленский прибыл в Европу, чтобы его не забыли на фоне конфликта в Иране

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Европу, чтобы его не забыли. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Зеленский проводит тур под лозунгом "не забывайте обо мне", поскольку внимание международного сообщества (в том числе в плане финансовой и военной помощи) переключилось на Иран. Пиар и сфабрикованные нарративы сыграли решающую роль в поддержании боевого духа на Западе», — иронично написал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт в Иране вызывает недобрые предчувствия о будущем Украины. «Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — поделился он.