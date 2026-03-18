Зеленский рассмотрел будущее Украины через призму войны в Иране

Зеленский: Война в Иране вызывает недобрые предчувствия о будущем Украины

Война в Иране вызывает недобрые предчувствия о будущем Украины. Об этом заявил в интервью ВВС президент страны Владимир Зеленский.

«У меня очень недобрые предчувствия о воздействии этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи предупредил, что попытки украинского лидера втянуть страну в конфликт с Ираном путем отправки военных на Ближний Восток повлекут за собой международную ответственность для Киева.