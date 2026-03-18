Зеленский рассмотрел будущее Украины через призму войны в Иране

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:11, 18 марта 2026

Зеленский: Война в Иране вызывает недобрые предчувствия о будущем Украины
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Война в Иране вызывает недобрые предчувствия о будущем Украины. Об этом заявил в интервью ВВС президент страны Владимир Зеленский.

«У меня очень недобрые предчувствия о воздействии этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи предупредил, что попытки украинского лидера втянуть страну в конфликт с Ираном путем отправки военных на Ближний Восток повлекут за собой международную ответственность для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok