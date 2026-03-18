Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 18 марта 2026

Названа разница между хорошим и отличным сексом

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Baza Production / Shutterstock / Fotodom

Специалист по сексуальному здоровью, сексолог Иэн Кернер объяснил, в чем заключается разница между хорошим и отличным сексом. Его мнение приводит Men's Health.

По словам эксперта, ключевую роль играет внимание к ощущениям партнера и умение учитывать его потребности. «Отличный секс — это процесс совместного вхождения в состояние потока. Речь идет о том, чтобы отключить мозг и настроиться на тела друг друга», — подчеркнул Кернер.

При этом сексолог напомнил мужчинам, что женщины сильнее зависят от эмоций и им нужно больше времени, чтобы возбудиться. Он призвал разделять половой акт условно на три этапа: первый — это раздевание и ласки выше пояса, второй предполагает более откровенную прелюдию, а третий — проникновение.

Эксперт отметил, что женщина может испытать оргазм на любом этапе полового акта или не испытать его вовсе. В обоих случаях Кернер призвал помнить, что главной целью полового акта является близость, а не достижение пика физического удовольствия.

Ранее сексолог Джиджи Энгл посоветовала простую технику для усиления оргазма. По ее словам, прием в сексе называется «аутструнинг» и неосознанно его используют многие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

    Россияне подсчитали временные затраты на перевозку детей в секции и кружки

    62-летнего Брэда Питта не узнали на новых фото

    Названа разница между хорошим и отличным сексом

    Знаменитая исполнительница «проиграла битву с алкоголем» в 37 лет

    Назван единственный возможный посредник между США и Ираном

    Вероятность обнуления сроков президента Казахстана оценили

    Россиянам рассказали о рисках потери аккаунтов из-за VPN

    Польша возмутилась из-за выставленного на украинском аукционе предмета

    В Польше разразился скандал после оскорблений украинского журналиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok