08:31, 17 марта 2026

Сексолог посоветовала женщинам простую технику для более интенсивного оргазма

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: GNT Studio / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Джиджи Энгл рассказала о простой технике, которая может помочь добиться более интенсивного оргазма у женщин. Ее слова цитирует издание Metro.

По словам специалистки, речь идет о практике, известной как «аутстрокинг». Она предполагает очень медленное извлечение пениса или игрушки из тела. «Мы часто это делаем неосознанно, не догадываясь, что у этого есть название», — заявила Энгл.

Сексолог подчеркнула, что эта практика доставляет более сильное удовольствие за счет стимуляции тканей влагалища, которые наполняются кровью при возбуждении. По словам эксперта, медленные движения во время оргазма могут значительно увеличить его интенсивность.

Ранее сексолог и гинеколог Юлия Маневская рассказала, как найти точку G. По ее словам, эта область находится на передней стенке влагалища в одном-двух сантиметрах от входа.

