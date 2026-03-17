Сексолог посоветовала женщинам простую технику для более интенсивного оргазма

Сексолог Джиджи Энгл рассказала о простой технике, которая может помочь добиться более интенсивного оргазма у женщин. Ее слова цитирует издание Metro.

По словам специалистки, речь идет о практике, известной как «аутстрокинг». Она предполагает очень медленное извлечение пениса или игрушки из тела. «Мы часто это делаем неосознанно, не догадываясь, что у этого есть название», — заявила Энгл.

Сексолог подчеркнула, что эта практика доставляет более сильное удовольствие за счет стимуляции тканей влагалища, которые наполняются кровью при возбуждении. По словам эксперта, медленные движения во время оргазма могут значительно увеличить его интенсивность.

