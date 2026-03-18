Названо количество уничтоженных Starlink в Харьковской области

ВС России в марте уничтожили 55 станций Starlink в Харьковской области

С начала марта российские расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали в Харьковской области 55 станций Starlink и 69 антенн связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным «Карта».

В группировке отметили, что уничтожение такого количества аппаратуры противника позволяет нарушить управление и взаимодействие между его командными пунктами на определенных стратегических участках.

Ранее российские бойцы на специальной военной операции (СВО) рассказали об альтернативном мессенджере. Связисты пояснили, что они были готовы к отключениям Starlink и провели дополнительные коммуникации заранее.