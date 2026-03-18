Бывший СССР
07:57, 18 марта 2026

Названо количество уничтоженных Starlink в Харьковской области

ВС России в марте уничтожили 55 станций Starlink в Харьковской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

С начала марта российские расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали в Харьковской области 55 станций Starlink и 69 антенн связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным «Карта».

В группировке отметили, что уничтожение такого количества аппаратуры противника позволяет нарушить управление и взаимодействие между его командными пунктами на определенных стратегических участках.

Ранее российские бойцы на специальной военной операции (СВО) рассказали об альтернативном мессенджере. Связисты пояснили, что они были готовы к отключениям Starlink и провели дополнительные коммуникации заранее.

    Последние новости

    «Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

    Предсказана вероятность новых морозов в Москве

    Россиянин объяснил 15 поджогов желанием смотреть на огонь

    Российский посол назвал место следующего раунда переговоров по Украине

    В Госдуме описали новые антироссийские санкции ЕС словами «самострел в голову»

    Российский боец СВО под обстрелами дронов ВСУ вернулся за забытым раненым сослуживцем

    Россиянам разъяснили нюансы оплаты ЖКУ за март

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    Сотрудника полиции застали за сексом на газоне у патрульной машины

    Раскрыто значение новой конституции Казахстана для русских

    Все новости
