Обнародованы подробности о третьем сообщнике расправившегося с москвичкой футболиста

«112»: Сообщником убившего женщину в Москве футболиста оказался 17-летний курьер

Сообщником расправившегося с предпринимательницей в Москве 20-летнего футболиста Даниила Секача оказался 17-летний молодой человек по имени Кирилл. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, юноша искал подработку в интернете. С ним связались кураторы и предложили заработать. Они дали задание — съездить забрать деньги у второй фигурантки-подельницы спортсмена. Эти деньги он должен быть передать далее. До этого молодой человек уже выполнял подобную работу — он ездил из точки в точку.

Ранее сообщалось, что фигурант является студентом столичного колледжа.