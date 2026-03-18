Задержан третий сообщник футболиста после расправы над москвичкой

Московские полицейские вышли на след курьера, забравшего деньги, похищенные после расправы над предпринимательницей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержан 17-летний студент столичного колледжа. Он стал третьим фигурантом резонансного уголовного дела. В МВД показали видео с ним.
На кадрах молодой человек говорит, что получил деньги от незнакомого клиента.
По данным МВД, похищенные из сейфа москвички деньги ему передала 22-летняя сообщница, задержанная ранее. Она подобрала пакет с наличностью и ценностями, которые сбросил ей футболист Даниил Секач после расправы над предпринимательницей.
Студент передал деньги другому участнику криминальной схемы, личность которого устанавливается. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России. По данным ведомства, молодой человек работал курьером мошенников.
Вечером 13 марта вооруженный болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами 20-летний спортсмен пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре в Москве. Телефонные мошенники убедили его, что он якобы участвует в «операции правоохранителей». Молодому человеку открыла дверь дочь хозяйки жилья, которая также выполняла указания аферистов. Злоумышленник начал вскрывать сейф. Увидев в квартире предпринимательницу, он взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. Москвичка не выжила.