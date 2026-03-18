Опубликованы кадры с последствиями массированной атаки дронов на российский город

Оперштаб опубликовал кадры с поврежденной кровлей в Краснодаре после атаки БПЛА

Появились кадры с последствиями массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодаре. Видео опубликовал оперативный штаб в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как обломки дронов повредили кровлю многоквартирного дома в российском городе. Части черепицы разлетелись на десятки метров.

Минувшей ночью Краснодар подвергся масштабному налету беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что дроны врезались в три жилых дома. В одном из них возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать, пояснил глава. Также фрагменты БПЛА обнаружили на балконе.

По последним данным, не удалось спасти одного человека. Кроме того, обломки беспилотников заметили на территории пятизвездочного отеля в Краснодаре. Полиция оцепила прилегающую территорию.