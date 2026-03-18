Обстановку возле пятизвездочного отеля в Краснодаре сняли на видео

Полиция оцепила территорию у пятизвездочного отеля «Марриотт» в Краснодаре, где упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Обстановку сняли на видео, запись опубликовал Telegram-канал Shot.
Отмечается, что визуально здание не пострадало. Сотрудники полиции перекрыли часть дороги. Предположительно, рядом с отелем могут находиться обломки БПЛА.
Ранее сообщалось, что БПЛА рухнул рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт». На место прибыли экстренные службы.
До того губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на многоквартирные дома в Краснодаре. В результате падения беспилотников мирный житель получил не совместимые с жизнью ранения.