01:41, 18 марта 2026Мир

Орбан назвал победителей в конфликте на Украине

Марина Совина
Виктор Орбан. Фото: РИА Новости

От украинского конфоикта выигрывают производители оружия, энергетические компании и банки, выдающие займы. Все они заинтересованы в его продолжении, пришел к выводу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире HirTV.

«Мне кажется, что мы достигли точки, где, как мне кажется, легко узнать тех, кого Шекспир называл "псами войны". Я могу точно сказать, кто победитель в этой войне... Три крупные силы — оружейные заводы, энергетические компании и банки», — уточнил он.

Политик также объяснил, что с 2022 года резко выросли акции крупных оружейных компаний. При этом энергопредприятия заработали огромные деньги на вытеснении российских нефти и газа из Европы. Банки же выдают странам военные займы.

Ранее Виктор Орбан прокомментировал достижение соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Украиной о помощи в восстановлении нефтепровода «Дружба». Он сообщил, что продолжит блокировать кредит ЕС для Киева на 90 миллиардов евро.

До этого Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро в ответ на прекращение транзита российской нефти. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Киев пытается спровоцировать энергокризис в стране перед выборами.

