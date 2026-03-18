Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:22, 18 марта 2026Россия

Патрушев сделал предупреждение в случае угроз торговому флоту России от Европы
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил газете «Коммерсант», что РФ предпримет дополнительные меры защиты своего торгового флота, если появятся угрозы в море со стороны европейских стран.

«В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались», — отметил он.

Ранее Патрушев заявил, что отечественное судостроение сталкивается с серьезными проблемами со сроками строительства судов и их стоимостью. По его словам, к такой ситуации привели сокращение судостроения в прошлые годы и массовые закупки комплектующих за рубежом. Из-за этого после введения санкций многие проекты находятся под вопросом, а суда могут оказаться невостребованными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Спикер Совфеда раскритиковала реализацию проекта «Оздоровление Волги»

    Патрушев сделал предупреждение в случае угроз торговому флоту России

    В Финляндии призвали Европу помириться с Россией

    Стало известно о раздумьях Трампа касательно отправки войск в Иран

    Женщина поужинала у друзей и оказалась на грани жизни и смерти

    В Словакии призвали допустить специалистов к «Дружбе»

    Пентагон сообщил о еженедельных встречах с Киевом для изучения опыта боевых действий

    Мерц рассказал о касающемся США желании

    Россиянам раскрыли секрет полезной первой чашки кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok