Патрушев сделал предупреждение в случае угроз торговому флоту России от Европы

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил газете «Коммерсант», что РФ предпримет дополнительные меры защиты своего торгового флота, если появятся угрозы в море со стороны европейских стран.

«В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались», — отметил он.

Ранее Патрушев заявил, что отечественное судостроение сталкивается с серьезными проблемами со сроками строительства судов и их стоимостью. По его словам, к такой ситуации привели сокращение судостроения в прошлые годы и массовые закупки комплектующих за рубежом. Из-за этого после введения санкций многие проекты находятся под вопросом, а суда могут оказаться невостребованными.