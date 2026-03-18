Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 18 марта 2026

Пенсионерка описала стоимость зимовки в Азии фразой «ниже, чем путешествия по России»

Алина Черненко

Фото: Tawatchai07 / Freepik

Российская пенсионерка Марина, отправившаяся с мужем на зимовку в Юго-Восточную Азию, раскрыла свои траты. Расчетами она поделилась в личном блоге «С пенсией по жизни» на платформе «Дзен».

Автор публикации посчитала, что стоимость дня зимовки в Таиланде и Вьетнаме — от 2,2 до 2,5 тысячи рублей на человека. Для сравнения россиянка привела в пример свою поездку на машине по Горному Алтаю летом 2025 года. Тогда день путешествия обходился в 3,5 тысячи рублей с человека. А во время поездки на север России в 2024 году женщина и ее попутчики тратили около 2,3 тысячи рублей в день с человека.

«Получается, что зимовка в теплых краях с дорогими билетами на самолет по стоимости не выше, а иногда и ниже, чем путешествия по России», — такой фразой описала свой опыт соотечественница.

Марина добавила, что самые крупные статьи расходов во время зимовки в Азии — жилье, транспорт, питание и страховка, которую она оформляет на весь срок. Кроме того, россиянка любит часто ездить на экскурсии. Остальные траты, по ее словам, очень мелкие и каждый год меняются в зависимости от обстоятельств. В их числе — хозяйственные расходы, мобильная связь, лекарства и другое.

Ранее эта же россиянка описала стоимость месяца зимовки в Азии фразой «уложились в две пенсии». Она призналась, что на аренду жилья они с мужем потратили около 33 тысяч рублей, а на питание — около 22 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok