07:31, 9 февраля 2026Путешествия

Россиянка описала стоимость месяца зимовки в Азии фразой «уложились в две пенсии»

Алина Черненко

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Марина, отправившаяся с мужем на зимовку на тайский остров Чанг, раскрыла размер своих расходов. Расчетами она поделилась в личном блоге «С пенсией по жизни» на платформе «Дзен».

Автор материала призналась, что на аренду жилья они потратили около 33 тысяч рублей, на питание — около 22 тысяч рублей, на сотовую связь — тысячу рублей, на аренду байка и его заправку — около 2,7 тысячи рублей и на хозяйственные мелочи — 3,7 тысячи рублей. Итого, месяц зимовки у теплого моря в Азии обошелся Марине и ее супругу в 58,5 тысячи рублей.

«За месяц жизни здесь мы не только уложились в наши две пенсии, но у нас еще и немного осталось. При этом мы совсем не экономили на еде. В магазинах покупали то, что нам хочется. Постоянно ели очень много фруктов и овощей. На кондиционере тоже не экономили», — такими фразами описала свой опыт соотечественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала прохождение паспортного контроля в Таиланде фразой «чуть не остались ночевать на улице». Сотрудник аэропорта начал выговаривать россиянке, что она слишком часто и подолгу бывает в этой стране Азии.

