Певица МакSим высказалась об уколах ботокса

Певица МакSим заявила, что ей не понравились уколы ботокса в лицо

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) высказалась об уколах ботокса в лицо. Ее комментарий публикует KP.RU.

42-летняя знаменитость отметила, что прибегала к данным инъекциям, но результат ее не устроил. «Пробовала колоть себе ботокс — мне не понравилось. У меня подвижная мимика, и мне важно ее сохранить», — заявила она.

При этом артистка отметила, что у нее хорошая генетика. Кроме того, она старается поддерживать себя в форме: занимается боксом, большим теннисом, бегом и легкой атлетикой. Также звезда указала, что любит спортивный массаж.

