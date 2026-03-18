07:11, 18 марта 2026

Почти сто россиян потеряли миллионы из-за мебельной мошенницы

В Бурятии владелица мебельного салона обманула 90 человек на 5 миллионов рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В республике Бурятия возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 39-летней предпринимательницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД

По данным следствия, с января 2024 по июль 2025 года продавцы принадлежавшего аферистке мебельного магазина по ее указке размещали объявления о продаже мебели по заниженным ценам. Принимая заказы, бизнесменка требовала стопроцентной предоплаты, обещая доставку товара за 2-6 месяцев. Полученные деньги она присваивала, а мебели доверчивые клиенты так и не получали. В общей сложности ей удалось обмануть свыше 90 человек на сумму свыше 5 миллионов рублей.

На время расследования уголовного дела в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее второй Западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России Павлу Барышеву, осужденному на три года за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прав

