Почти сто россиян потеряли миллионы из-за мебельной мошенницы

В Бурятии владелица мебельного салона обманула 90 человек на 5 миллионов рублей

В республике Бурятия возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 39-летней предпринимательницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД

По данным следствия, с января 2024 по июль 2025 года продавцы принадлежавшего аферистке мебельного магазина по ее указке размещали объявления о продаже мебели по заниженным ценам. Принимая заказы, бизнесменка требовала стопроцентной предоплаты, обещая доставку товара за 2-6 месяцев. Полученные деньги она присваивала, а мебели доверчивые клиенты так и не получали. В общей сложности ей удалось обмануть свыше 90 человек на сумму свыше 5 миллионов рублей.

На время расследования уголовного дела в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

