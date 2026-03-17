Осужденному за обман с квартирой экс-замминистра МЧС России ужесточили приговор

ТАСС: Экс-замглавы МЧС Барышеву увеличили срок до 5 лет и назначили штраф

Второй Западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России Павлу Барышеву, осужденному на три года за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, суд удовлетворил представление государственного обвинения о назначении Барышеву пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишен воинского звания «генерал-полковник запаса». Также суд отказал защите фигуранта в изменении реального лишения свободы на условное наказание.

4 июля 2025 года Барышев получил три года лишения свободы по делу о мошенничестве с квартирой.

Как установил суд, чиновник предоставил подложные документы на получение квартиры, хотя по закону на нее не претендовал. Ущерб государству от его действий следствие оценило в 20 миллионов рублей.