12:53, 17 марта 2026Силовые структуры

Осужденному за обман с квартирой экс-замминистра МЧС России ужесточили приговор

ТАСС: Экс-замглавы МЧС Барышеву увеличили срок до 5 лет и назначили штраф
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Павел Барышев

Павел Барышев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России Павлу Барышеву, осужденному на три года за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, суд удовлетворил представление государственного обвинения о назначении Барышеву пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишен воинского звания «генерал-полковник запаса». Также суд отказал защите фигуранта в изменении реального лишения свободы на условное наказание.

4 июля 2025 года Барышев получил три года лишения свободы по делу о мошенничестве с квартирой.

Как установил суд, чиновник предоставил подложные документы на получение квартиры, хотя по закону на нее не претендовал. Ущерб государству от его действий следствие оценило в 20 миллионов рублей.

    Последние новости

    Стала известна судьба серого кардинала Ирана после атаки Израиля

    «Баба-яга» помогла российским военным поразить пункт управления дронами ВСУ

    В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области

    Собчак оценила внешность миллиардера Безоса на фото с афтепати «Оскара»

    Молдавия захотела с помощью союзников вывести войска России из Приднестровья

    Россиянин рассказал про начавшийся на Шри-Ланке хаос из-за нового запрета

    Обнаружен простой способ борьбы с бессонницей и тревожностью

    Шойгу оценил динамику усиления оружия в арсенале Украины

    Раскрыт размер предотвращенного ущерба от хищений на производстве вооружений

    Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 россиянок

    Все новости
