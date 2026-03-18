Польша возмутилась из-за выставленного на украинском аукционе предмета

06:50, 18 марта 2026

Польша требует передать орден Virtuti Militari, замеченный на аукционе Украины
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Институт национальной памяти Польши (IPN) возмутился тем, что среди выставленных предметов на украинском аукционе был замечен орден Virtuti Militari (Воинская доблесть). Он потребовал передать его Варшаве, говорится в заявлении института.

«На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari», — указано в сообщении с уточнением, что его в награду получил офицер, ставший жертвой НКВД весной 1940 года.

В IPN добавили, что номер, который виднеется на ордене, позволяет определить того, кому его вручили: это потомок немецких промышленников, капитан Юлиуш Роман Хайнцель, он был командиром эскадрона 16-го Великопольского уланского полка.

«Мы призываем владельца заказа передать бесценный сувенир польским властям, немедленно прекратить аукцион. Память о жертвах не может быть предметом торга», — заключили в польском институте.

