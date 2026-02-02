В России ответили на заявление президента Польши о вине СССР в Холокосте

Депутат Новиков: Заявление главы Польши о вине СССР в Холокосте — подлость

Заявление президента Польши Кароля Навроцкого о вине СССР в Холокосте — откровенная подлость, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть ситуации, которые можно без лишнего политеса назвать откровенной подлостью. Потому что обвиняет Советский Союз — страну, пострадавшую больше всех в период Второй мировой войны, в ее развязывании — это абсолютно мерзкая логика», — заявил Новиков.

По словам депутата, как правило, под подобные заявления такие политики, как нынешний польский руководитель, вспоминают тот факт, что Германия и Советский Союз подписывали пакт Молотова — Риббентропа.

«Но пусть они не забывают, что Польша с Гитлером подписала соглашение гораздо раньше. И к моменту, когда Советский Союз принял это вынужденное решение, соглашение у Гитлера было со всеми европейскими государствами. В ряде случаев эти государства стали прямыми союзниками нацистского Берлина, такие как Испания или Италия, а такие государства, как Британия или Франция, уже очевидным образом сменились захватнической политикой Гитлера», — напомнил он.

Нынешнее руководство в Варшаве занимает абсолютно гнусную позицию, далекую от исторической правды Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Новиков отметил, что задача советской власти состояла только в одном — минимизировать ущерб СССР в ходе неизбежной схватки с фашизмом и как следует к этой схватке подготовиться.

«Если бы это решение не было принято, то и судьба Советского Союза могла бы оказаться более драматичной, и более трагичным бы оказались [судьбы] государств Европы, которые были покорены Гитлером, включая судьбу Польши. Если по поводу каких-то стран можно еще сомневаться, то в отношении Польши Гитлер и его подельники показывали свою абсолютно агрессивную сущность, будучи настроенными на уничтожение славян вообще, они имели соответствующие планы в отношении Польши», — заявил депутат.

В конце января президент Польши Кароль Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту. По его словам, ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. Он отметил, что именно эта война привела к Холокосту, что делает СССР соучастником данной трагедии.

Позднее лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров заявил, что высказывание президента Польши Кароля Навроцкого о вине СССР в Холокосте оскорбляет память жертв Холокоста и советских солдат, а также говорит об отсутствии исторической честности.