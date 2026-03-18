Полсотни коровьих туш выбросили в поле в российском регионе

Полсотни коровьих туш выбросили в поле в Красноярском крае. Кадры с жуткой находкой попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На ролике видно, что головы и туши животных разбросаны в пакетах и мешках на заснеженной местности. Комментатор подчеркивает, что скотомогильник находится примерно в 100 метрах от трассы.

Общественник уточнил, что выброшенные туши попались ему неподалеку от Енисейского тракта у совхоза «Сибиряк». Красноярское отделение «Народного фронта» направило обращения в прокуратуру и ветеринарный надзор.

В регионах России за последнее время регистрировали случаи бешенства и пастереллеза у крупного рогатого скота. Так, в Батыревском муниципальном округе Чувашии ввели карантин. В Минсельхозе республики разъяснили, что опасные бактерии были выявлены у скота на ЗАО «Батыревский».

Кроме того, в пяти районах Новосибирской области действует карантин по бешенству животных и пастереллезу. Жители Сибири утверждали, что с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. По их словам, из-за болезни уничтожили сотни коров. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов подчеркнул, что на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.