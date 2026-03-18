Получившего мандат Жириновского депутата исключили из ЛДПР

Депутата Госдумы Свинцова исключили из ЛДПР

Зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова исключили из ЛДПР. Об этом партия сообщила в Telegram.

Решение принято единогласно по итогам заседания президиума высшего совета ЛДПР, прошедшего 18 марта. Исключение Свинцова объяснили действиями, порочащими репутацию фракции, массовыми жалобами россиян, а также требованиями всех партийных региональных отделений.

О том, что парламентария собираются исключить из партии, членом которой он являлся более 25 лет, стало известно 16 марта. Тогда источник издания «Ведомости» сообщил, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно предупреждал сопартийца касательно его высказываний.

Свинцов получил мандат основателя ЛДПР Владимира Жириновского после его смерти в 2022 году. До этого он уже был депутатом Госдумы VI и VII созывов. Кроме того, парламентарий владеет партийным телеканалом «ЛДПР ТВ».

В феврале и марте 2026 года Свинцов неоднократно комментировал меры Роскомнадзора в отношении Telegram, а также ограничения мобильного интернета в России. Так, парламентарий заявлял, что мессенджер Павла Дурова могут признать в России пособником террористов. По его словам, у ФСБ есть информация о том, что бездействие сотрудников платформы имеет прямое отношение более чем к 150 тысячам преступлений

