Стало известно о возможном исключении из ЛДПР получившего мандат Жириновского депутата

«Ведомости»: Получившего мандат Жириновского депутата Свинцова могут исключить

Депутата Андрея Свинцова, получившего мандат бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского, могут исключить из партии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к фракции.

Один из собеседников издания отмечает, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно поднимал вопрос о вероятном исключении Свинцова из-за его позиции по блокировке мессенджера Telegram.

«Неоднократно на протяжении нескольких собраний Слуцкий ему говорил о том, что это последнее предупреждение, и призывал ничего не комментировать», — приводятся слова источника. При этом он отметил, что Свинцову перешел мандат Жириновского. Депутат, помимо того, является владельцем «ЛДПР ТВ».

10 февраля стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что мессенджер не выполняет российские законы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условия, при выполнении которых Telegram избежал бы блокировки в России. По его словам, для этого руководству платформы необходимо выполнить положения российского законодательства и быть в контакте с властями России.