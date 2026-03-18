16:42, 18 марта 2026Силовые структуры

Потерявший бриллианты и 50 квартир экс-мэр российского курорта сделал заявление

В Москве в суде экс-мэр Сочи Копайгородский и его жена не признали вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Москве на заседании в Мещанском суде бывший мэр города-курорта Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина Копайгородская не признали вину. Об этом сообщает РАПСИ.

По данным агентства, бывший градоначальник заявил, что не признает вину в инкриминируемых преступлениях. Его супруга, а также его помощник Александр Пасунько также отказались признать вину.

Ранее прокуратура выяснила, что в период с 11 сентября 2019-го по 15 мая 2024 года Алексей Копайгородский, занимая пост мэра, жил не по средствам госслужащего. У него нашли в собственности жилые и нежилые помещения, а также земельные участки в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, у экс-мэра нашли значительные сбережения и дорогостоящие автомобили.

В результате суд конфисковал в доход государства крупную коллекцию украшений и часов, принадлежавших Копайгородскому.

По версии следствия, Копайгородские похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей и получили взятку от предпринимателя в особо крупном размере. Последняя состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

