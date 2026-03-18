17:33, 18 марта 2026

Появились новые детали по делу футболиста Смолова о драке в московском кафе

Уголовное дело в отношении футболиста Смолова будет направлено в суд
Варвара Митина (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Уголовное дело в отношении футболиста Федора Смолова, возбужденное после драки в московском кафе, будет направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

В ведомстве утончили, что правоохранители утвердили обвинительный акт. Смолов проходит обвиняемым по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Конфликт в кафе «Кофемания» произошел 28 мая 2025 года, но видео попало в сеть лишь 5 июля 2025 года. На следующий день футболист прокомментировал произошедшее, заявив, что «нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют». МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.

Но 10 сентября 2025 года в отношении спортсмена началось расследование. 12 сентября 2025 года Смолов побывал на допросе.

