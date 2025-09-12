Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:40, 12 сентября 2025Силовые структуры

Появились подробности допроса футболиста Смолова по делу о драке в московском кафе

ТАСС: Футболист Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе Москвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футболист Федор Смолов побывал на допросе по уголовному делу, возбужденному после драки в московском кафе. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече со следователем спортсмен частично признал вину в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Конфликт в кафе «Кофемания» произошел 28 мая, но видео попало в сеть лишь 5 июля. На следующий день футболист прокомментировал произошедшее, заявив, что «нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют». МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.

Но 10 сентября в отношении спортсмена началось расследование по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Суд отпустил его под обязательство о явке.

Предприниматель Андрей Попелуха, пострадавший в драке со Смоловым, заявил, что не имеет претензий к спортсмену. Второму участнику драки Владимиру Кузьминову, которому футболист сломал челюсть, был переведен один миллион рублей в качестве компенсации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский подполковник после возвращения из плена стал командиром бригады ВСУ. Его подразделение массово сдалось в 2022 году

    Избившему свою мать российскому актеру грозит до десяти лет заключения

    Украинские телефонные мошенники переориентировались на другую аудиторию

    Во Франции более ста депутатов поддержали импичмент Макрону

    Экс-офицер армии США заявил о тревоге поляков из-за действий Германии

    Москвичам рассказали о погоде в День города и рекорде атмосферного давления

    ВСУ вновь атаковали Россию после одного из самых масштабных с начала года налетов БПЛА

    Москвичам рассказали о погоде в День города

    Серебро подорожало до максимума за 14 лет

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости