Появились подробности допроса футболиста Смолова по делу о драке в московском кафе

ТАСС: Футболист Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе Москвы

Футболист Федор Смолов побывал на допросе по уголовному делу, возбужденному после драки в московском кафе. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече со следователем спортсмен частично признал вину в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Конфликт в кафе «Кофемания» произошел 28 мая, но видео попало в сеть лишь 5 июля. На следующий день футболист прокомментировал произошедшее, заявив, что «нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют». МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.

Но 10 сентября в отношении спортсмена началось расследование по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Суд отпустил его под обязательство о явке.

Предприниматель Андрей Попелуха, пострадавший в драке со Смоловым, заявил, что не имеет претензий к спортсмену. Второму участнику драки Владимиру Кузьминову, которому футболист сломал челюсть, был переведен один миллион рублей в качестве компенсации.