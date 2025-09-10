Пострадавший в драке с футболистом Смоловым дал комментарий по уголовному делу

Пострадавший в драке со Смоловым не имеет претензий, второй получил 1 млн рублей

Предприниматель Андрей Попелуха, пострадавший в драке с футболистом Федором Смоловым, не имеет претензий к спортсмену. Об этом он заявил Sport24.

По его словам, он не подавал заявления в правоохранительные органы и узнал о возбуждении уголовного дела из СМИ.

Попелуха заявил, что Смолов через адвоката положил на депозит нотариуса миллион рублей на компенсацию Владимиру Кузьминову, которому сломал челюсть во время конфликта в кафе «Кофемания», передает «360». Он рассказал, что персонал вызвал скорую помощь и полицию после драки. Кузьминова увезли в больницу и уже оттуда медики отправили телефонограмму в правоохранительные органы о том, что человек получил увечья.

По словам Попелухи, футболист подошел к столику, за которым сидел он и Кузьминов, и сказал, что закроет за них счет, но мужчины отказались, затем начался конфликт. Смолов ударил каждого из них, как минимум, по одному разу в лицо.

Ранее, 10 сентября, сообщалось, что суд отпустил футболиста под обязательство о явке. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Конфликт в кафе «Кофемания» произошел 28 мая, но видео попало в сеть лишь 5 июля. На следующий день футболист прокомментировал произошедшее, заявив, что «нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют». МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.