Появились подробности о найденной в регионе России свалки десятков коровьих туш

Ngs42: Найденные под Красноярском туши коров были поделены на три кучи

Десятки туш коров, найденные в районе поселка Придорожный Красноярского края, были поделены на три кучи. Подробности об этом рассказал представитель «Народного фронта» Григорий Горячих в беседе с Ngs42.ru.

По словам мужчины, о находке ему сообщили местные жители. Скотомогильник находится примерно в 150 метрах от трассы недалеко в Емельяновском округе. «Там лежит три кучи коровьих останков: головы, ребра, [копыта], вот эта вот труха вся. Они поделены на три кучи. Рядом есть две тележки — одна от "Ленты“, но вряд ли это магазины с этим как-то связаны», — описал он увиденное.

Местные жители также рассказали о подозреваемом в оставлении туш животных. Подозрительного мужчину на «Газели» с сеном внутри заметили в понедельник, 16 марта. Сельчанам он пояснил, что приехал переночевать.

В Придорожном также заявили, что аналогичный случай произошел в районе двух лет назад. Тогда свалку туш, по словам сельчан, оперативно убрали.

О скотомогильнике недалеко от Красноярска стало известно 18 марта. На кадрах с места видно останки десятков животных. Часть туш и голов помещена в пакеты и мешки.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.

