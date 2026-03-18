Предсказана вероятность новых морозов в Москве

Синоптик Паршина: До конца марта в Москве не будет отрицательных температур днем

До конца марта температура воздуха в Москве днем не опустится до отрицательных значений. Вероятность новых морозов предсказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ее слова приводит ТАСС.

«Дневных минусов в марте мы не ожидаем», — подчеркнула синоптик.

По словам Паршиной, сейчас в столице наблюдается метеорологическая весна — среднесуточная температура воздуха держится около нуля градусов Цельсия. Астрономическая весна наступит чуть позже, 20 марта — в День весеннего равноденствия, когда длина дня сравняется с ночью.

Ранее метеоролог назвала срок полного исчезновения сугробов в Москве. Пока в столичном регионе остается снежный покров высотой порядка 13 сантиметров. Из-за своей плотности снег тает медленно — максимальный темп составляет два сантиметра в сутки. Однако до конца месяца сугробы в столице должны сойти на нет.