Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:16, 18 марта 2026Экономика

Предсказана вероятность новых морозов в Москве

Синоптик Паршина: До конца марта в Москве не будет отрицательных температур днем
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

До конца марта температура воздуха в Москве днем не опустится до отрицательных значений. Вероятность новых морозов предсказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ее слова приводит ТАСС.

«Дневных минусов в марте мы не ожидаем», — подчеркнула синоптик.

По словам Паршиной, сейчас в столице наблюдается метеорологическая весна — среднесуточная температура воздуха держится около нуля градусов Цельсия. Астрономическая весна наступит чуть позже, 20 марта — в День весеннего равноденствия, когда длина дня сравняется с ночью.

Ранее метеоролог назвала срок полного исчезновения сугробов в Москве. Пока в столичном регионе остается снежный покров высотой порядка 13 сантиметров. Из-за своей плотности снег тает медленно — максимальный темп составляет два сантиметра в сутки. Однако до конца месяца сугробы в столице должны сойти на нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok