Назван срок полного исчезновения сугробов в Москве

Сугробы в Москве полностью исчезнут к концу марта. Таким прогнозом с агентствомРИА Новости поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

На данный момент в Московском регионе остается еще снежный покров высотой порядка 13 сантиметров. Из-за своей плотности снег тает медленно — максимальный темп составляет два сантиметра в сутки. Однако до конца месяца сугробы в столице должны сойти на нет. Речь идет об открытых участках города — в заповедниках и парках скорость снеготаяния будет еще меньше, подчеркнула синоптик.

Другой срок прощания со снегом называет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его расчетам, к концу марта от прежних гигантских сугробов останется всего 10-15 сантиметров снега, а полностью от снега Москва освободится ко Дню космонавтики, 12 апреля.

Тем временем Санкт-Петербург уже попрощался со снегом. Высота снежного покрова к выходным в городе опустилась ниже 0,5 сантиметра, что позволяет говорить о фактическом сходе снега.