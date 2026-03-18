Участница российского шоу высказалась о романе с известным телеведущим

Певица Крайнова заявила, что у нее нет романтических отношений с Тишко

Певица Анастасия Крайнова, ставшая участницей российского шоу «Тайный миллионер» на канале СТС, высказалась о коллеге по проекту, известном телеведущем Владимире Тишко. В интервью изданию «7Дней.ру» она заявила, что у нее нет романтических отношений с ним.

«Вова супер, но мы просто друзья! Романа у нас нет, порадовать вас нечем! Понимаю, что вы бы хотели, чтобы я сказала: "Я беременна от Тишко!", но это не так», — ответила Крайнова на вопрос, встречается ли она с телеведущим.

Ранее Тишко поделился неприятными впечатлениями об Индии, которую он посетил для съемок в шоу «Тайный миллионер». По словам телеведущего, в этой стране люди испражняются на улицах.

Премьера шоу «Тайный миллионер» состоялась на СТС в феврале. В эфире проекта звезды шоу-бизнеса живут во дворце в индийском городе Джайпур и пытаются вычислить, кто из них прячет золотой слиток.