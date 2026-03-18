Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:28, 18 марта 2026Интернет и СМИ

Участница российского шоу высказалась о романе с известным телеведущим

Певица Крайнова заявила, что у нее нет романтических отношений с Тишко
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Анастасия Крайнова, ставшая участницей российского шоу «Тайный миллионер» на канале СТС, высказалась о коллеге по проекту, известном телеведущем Владимире Тишко. В интервью изданию «7Дней.ру» она заявила, что у нее нет романтических отношений с ним.

«Вова супер, но мы просто друзья! Романа у нас нет, порадовать вас нечем! Понимаю, что вы бы хотели, чтобы я сказала: "Я беременна от Тишко!", но это не так», — ответила Крайнова на вопрос, встречается ли она с телеведущим.

Ранее Тишко поделился неприятными впечатлениями об Индии, которую он посетил для съемок в шоу «Тайный миллионер». По словам телеведущего, в этой стране люди испражняются на улицах.

Премьера шоу «Тайный миллионер» состоялась на СТС в феврале. В эфире проекта звезды шоу-бизнеса живут во дворце в индийском городе Джайпур и пытаются вычислить, кто из них прячет золотой слиток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok