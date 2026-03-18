06:34, 18 марта 2026

Пушилин обвинил Зеленского в одном действии против Трампа

Глава ДНР Пушилин: Зеленский делает ставку на противников Трампа в США
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в преддверии выборов в Конгресс делает ставку на Демократическую партию, то есть противников американского президента Дональда Трампа. К такому выводу пришел глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

«Игра идет в рамках предвыборных процессов, которые предстоят в Соединенных Штатах, — выборы, которые предстоят в Конгрессе в ноябре текущего года. И, судя по всему, Зеленский делает ставку на демократов», — отметил политик.

По словам Пушилина, они ему ближе, понятнее, они его как бы больше поддерживали.

Ранее в Раде заявили, что переговорная позиция Украины продолжает ухудшаться, в том числе из-за ее отношений с союзниками. Украинское руководство продолжает совершать ошибку, отказываясь от мирных переговоров, когда у нее «в руках появляются новые карты».

До этого Трамп признал, что президент Украины Владимир Зеленский остается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта.

