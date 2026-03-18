Путин назвал выбор крымчан незыблемым и историческим

21:32, 18 марта 2026

Путин назвал выбор крымчан быть с Россией незыблемым и историческим
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал выбор крымчан быть с Россией незыблемым и историческим. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего Отечества, стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории», — сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.

Путин подчеркнул, что выбор народа Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стал «символом единства и сплоченности многонационального народа».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что возвращение региона в Россию изменило всю страну. По его словам, «и население, и власти, и в целом все поверили в силы, в возможности, в то, что действительно справедливые вещи возможны».

