Путин высказался о результатах паралимпийцев из команды России

Путин: Российские паралимпийцы совершили настоящий подвиг

Паралимпийцы из России совершили настоящий подвиг, взяв третье место в медальном зачете. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА Новости.

«Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно», — указал лидер России. Он отдельно добавил, что российскую команду паралимпийцев составили всего из шести спортсменов в трех видах спорта.

«И благодаря вот этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала команда третье место», — констатировал Путин. Он уточнил, что это удивительные итоги Паралимпийских игр — 2026.

Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Впервые с 2014 года представителям России удалось принять участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Шесть спортсменов из команды завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.