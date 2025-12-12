Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
08:35, 12 декабря 2025Спорт

Российских паралимпийцев допустили до соревнований с флагом и гимном

FIS: Российские паралимпийцы допущены до всех соревнований с флагом и гимном
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Кроме того, в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) указано, что требуется разрешить участие российских спортсменов и вспомогательного персонала, которые соответствуют критериям отбора индивидуального нейтрального атлета (AIN), во всех мероприятиях FIS, а не только в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане.

Осенью текущего года заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас рассказала о потрясшем ЕС событии

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Банк России подал в суд на Euroclear

    Орбан сделал заявление о голосовании по российским активам

    Раскрыты последствия размещения ракет США в Германии

    44-летняя супермодель обнажила грудь для рекламы

    В Литве заявили об общенациональном объединении перед угрозой белорусских шаров

    Путин оценил работу ООН

    Долина заплакала на первом концерте после скандала с квартирой

    Минобороны России рассказало о воздушном разминировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok