Российских паралимпийцев допустили до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Кроме того, в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) указано, что требуется разрешить участие российских спортсменов и вспомогательного персонала, которые соответствуют критериям отбора индивидуального нейтрального атлета (AIN), во всех мероприятиях FIS, а не только в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане.

Осенью текущего года заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).