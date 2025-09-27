Спорт
11:57, 27 сентября 2025Спорт

Тарасова оценила допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

Тарасова: Я очень рада, что паралимпийцы смогут выступать под флагом России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

По словам Тарасовой, она рада, что паралимпийцы смогут снова выступать на международных соревнованиях, используя флаг и гимн Российской Федерации, а также другие национальные атрибуты. «Я очень рада за наших паралимпийцев, что они теперь могут выступать под флагом нашей Родины. По-настоящему рада за них, это большое дело», — заявила она.

Она также выразила сожаление, что это решение коснулось не всех российских спортсменов. «Мы тоже хотим вернуться на международные соревнования под российским флагом», — добавила она.

27 сентября стало известно, что участники Генеральной ассамблеи IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии. «Мы должны соблюдать справедливый подход», — сказала она.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

