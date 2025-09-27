Спорт
Крылья Советов
2:3
Завершен
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Лада
1:4
Завершен
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:2
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
4:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
4:0
Завершен
Вердер
Германия — Бундеслига|5-й тур
Страсбург
1:2
Завершен
Марсель
Франция — Лига 1|6-й тур
Жирона
0:0
Завершен
Эспаньол
Испания — Примера|7-й тур
08:16, 27 сентября 2025Спорт

Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном

ПКР: Россиянам разрешили выступать с флагом и гимном на Паралимпийских играх
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yohei Osada / AFLO / Global Look Press

Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном на соревнованиях, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), включая Паралимпийские игры. Об этом указано в заявлении на официальном сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Участники Генеральной Ассамблеи IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки. В ПКР назвали это решение «справедливым».

«Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет», — подчеркнули в ПКР.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии. «Мы должны соблюдать справедливый подход», — сказала она.

