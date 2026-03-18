18:12, 18 марта 2026

Раскрыта неожиданная судьба красной ковровой дорожки «Оскара»

Майя Пономаренко
Фото: Carlos Barria / Reuters

Блогерша из Лос-Анджелеса Пейдж Талия раскрыла судьбу красной ковровой дорожки с церемонии вручения премии «Оскар» и удивила зрителей. Вирусный ролик опубликован в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсер разместила серию кадров и показала, что бесплатно забрала домой красный ковер, который использовали в качестве дорожки для гостей премии. Выяснилось, что организаторы выбросили ковер в мусорный бак, который находился рядом с местом проведения мероприятия.

Публикация девушки набрала почти четыре миллиона просмотров и сотни комментариев, в которых пользователи удивлялись неожиданной судьбе красной дорожки. «Они меняют ковер каждый год?», «Экология страдает ради однодневного события», «Немыслимые отходы», «Почему бы не арендовать ковры?», «У тебя дома буквально красная дорожка», — высказывались они.

Ранее набор с перекусом для гостей «Оскара» описали фразой «в самолете лучше кормят».

