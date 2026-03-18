Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:26, 18 марта 2026Силовые структуры

Раскрыта устраивающая россиянам ДТП за миллионы рублей ОПГ страховых каскадеров

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Питерский Следком»

В Санкт-Петербурге задержали устраивающую россиянам ДТП за миллионы рублей ОПГ страховых каскадеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Девяти фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Восемь из них свою вину признали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, в период с января 2023 года по февраль 2026 года задержанные решили обогатиться за счет того, что на систематической основе устраивали преднамеренные ДТП. Таким образом они создавали условия для выплаты страховых премий. Итоговый нанесенный преступниками ущерб составил не мене двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что аферисты стали активно использовать европротокол с фотофиксацией для получения выплат по ОСАГО, заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok