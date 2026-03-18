Раскрыта устраивающая россиянам ДТП за миллионы рублей ОПГ страховых каскадеров

В Петербурге задержали ОПГ за мошенничество в сфере страхования

В Санкт-Петербурге задержали устраивающую россиянам ДТП за миллионы рублей ОПГ страховых каскадеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Девяти фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Восемь из них свою вину признали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, в период с января 2023 года по февраль 2026 года задержанные решили обогатиться за счет того, что на систематической основе устраивали преднамеренные ДТП. Таким образом они создавали условия для выплаты страховых премий. Итоговый нанесенный преступниками ущерб составил не мене двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что аферисты стали активно использовать европротокол с фотофиксацией для получения выплат по ОСАГО, заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.