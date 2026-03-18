Раскрыто хищение 7,5 миллиона на фиктивной должности главы Минздрава российского региона

На Кубани Октябрьский районный суд Краснодара арестовал главу Министерства здравоохранения региона Евгения Филиппова, похитившего 7,5 миллиона рублей на фиктивной должности на кафедре Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Филиппов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения»). Он заключен под стражу на два месяца — до 17 мая.
Как установил суд, в период с ноября 2015 года по декабрь 2025 года, будучи министром здравоохранения региона, он фиктивно трудоустроился на должность заведующего кафедрой в КубГМУ и похитил выделенные из бюджета Минздрава России 7 517 026,23 рубля. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла недвижимость Филиппова на миллиард рублей.