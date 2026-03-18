Экономика
12:39, 18 марта 2026

России спрогнозировали рост вывоза ключевой агрокультуры

«Русагротранс»: Экспорт пшеницы из России может достичь 4,5 млн тонн в марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам марта 2026 года суммарные объемы вывоза российской пшеницы могут достичь 4,3-4,5 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитического центра «Русагротранс».

В случае реализации этого сценария экспорт российской пшеницы достигнет трехлетнего максимума. В последний раз сопоставимые по объемам показатели фиксировались в марте 2023 года, напомнили эксперты.

За первую половину этого месяца российские аграрии успели вывезти за рубеж в общей сложности порядка 2,1 миллиона тонн пшеницы. Во второй части марта экспорт может оказаться еще выше, констатировали аналитики.

Во второй половине прошлого года отечественные аграрии столкнулись с серьезными проблемами со спросом на внешних рынках. В июле-декабре два десятка стран отказались от импорта ключевой российской агрокультуры, отмечали в национальном Зерновом союзе. Главной причиной подобной динамики эксперты назвали острую конкуренцию на глобальном рынке.

Еще одной проблемой для российских аграриев, отмечала глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут, остается относительно низкая стоимость вывозимой за границу продукции. По этому показателю, сетовала руководитель ведомства, отечественные экспортеры заметно отстают от главных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне трудно.

