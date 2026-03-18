11:29, 18 марта 2026

Россиян предупредили о последствиях привычки спать в линзах

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Врач офтальмологического центра «Зрение» Анна Толтаева рассказала о рисках, к которым может привести привычка спать в контактных линзах. О последствиях сна в линзах она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Офтальмолог объяснила, что линзы, не предназначенные для сна в них, сильно ограничивают доступ кислорода к роговице и нарушают нормальный обмен слезы под ней. Кроме того, во сне человек не моргает, поэтому микробы и загрязнения легче удерживаются на поверхности. Совокупность этих факторов, по словам врача, может спровоцировать микротравмы глаз и повысить риск воспаления.

«После сна в линзах чаще всего возникают сухость, светобоязнь, ощущение песка, покраснение и чувство, что что-то мешает. Иногда это может вызвать микроповреждения эпителия глаза. Реже развивается инфекционный кератит, в тяжелых случаях возможна язва роговицы. Также может усиливаться синдром сухого глаза и появляться прорастание сосудов как реакция на хроническую нехватку кислорода», — заявила специалистка. При этом, по ее словам, риск неприятных последствий повышается, если спать в линзах во время простуды и после употребления алкоголя.

Ранее профессор, доктор медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала, что в солнечную зимнюю погоду есть риск заработать «снежную слепоту». Это происходит из-за того, что свежий снег работает как мощный отражатель света.

