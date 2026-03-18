20:47, 18 марта 2026Путешествия

Россиян предупредили об увеличении одного налога для туристов в Египте

Египет поднял налог за штамп в загранпаспорте на границе с Израилем
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Россиян предупредили об увеличении одного налога для туристов, которые прибывают в Египет из Израиля через КПП Таба. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что до 10 марта переходившим границу гражданам РФ не нужна была виза, им ставили бесплатный «синайский штамп» в загранпаспорт. Однако с 11 марта всех въезжающих в Египет через КПП обязали заплатить 25 долларов (2,1 тысячи рублей), исключение — дети до двух лет.

Позже соотечественники поделились, что налог подняли в два раза — до 60 долларов (пять тысяч рублей). По их словам, с тех, кто пересекает границу на машине, берут еще 50 долларов (4,1 тысячи рублей) за автомобиль. При этом оплату принимают только наличными долларами.

С 1 марта стоимость въездной визы в Египет для иностранцев увеличилась. Так, вместо 25 долларов туристы будут платить 30 (примерно 2,3 тысячи рублей).

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Глава ЦРУ высказался о продолжении помощи Украине во время войны с Ираном

    Американцев предупредили о сложных неделях из-за Ирана

    Европейский лидер захотел провести ночь на фабрике

    Телеведущая в прямом эфире спряталась под столом из-за насмешек коллеги

    Россиян предупредили об увеличении одного налога для туристов в Египте

    В Москве потребовали отменить концерт ко дню рождения Пугачевой

    В сети появилось видео конфуза Ким Кардашьян в стрипах

    В МИД прокомментировали сигналы России со стороны Франции

    Россиянин описал спящих на обочинах дорог в Индии людей фразой «за отель платить не надо»

    Все новости
