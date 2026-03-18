Россиян предупредили об увеличении одного налога для туристов в Египте

Египет поднял налог за штамп в загранпаспорте на границе с Израилем

Россиян предупредили об увеличении одного налога для туристов, которые прибывают в Египет из Израиля через КПП Таба. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что до 10 марта переходившим границу гражданам РФ не нужна была виза, им ставили бесплатный «синайский штамп» в загранпаспорт. Однако с 11 марта всех въезжающих в Египет через КПП обязали заплатить 25 долларов (2,1 тысячи рублей), исключение — дети до двух лет.

Позже соотечественники поделились, что налог подняли в два раза — до 60 долларов (пять тысяч рублей). По их словам, с тех, кто пересекает границу на машине, берут еще 50 долларов (4,1 тысячи рублей) за автомобиль. При этом оплату принимают только наличными долларами.

С 1 марта стоимость въездной визы в Египет для иностранцев увеличилась. Так, вместо 25 долларов туристы будут платить 30 (примерно 2,3 тысячи рублей).