Россиянам рассказали о рисках потери аккаунтов из-за VPN

Холод: VPN-провайдеры могут красть логины, пароли и доступы к аккаунтам

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод предупредила россиян о рисках при использовании сервисов VPN. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт отметила, что такие сервисы могут не только перехватывать трафик и воровать данные пользователей, но еще и продавать их.

«Недобросовестные VPN-провайдеры, особенно те, которые собирают лог-данные, и вредоносный VPN из непроверенных источников могут украсть логины и пароли, а также доступы к аккаунтам», — пояснила Холод.

Однако эксперт добавила, что туннели VPN зашифрованы и украсть данные практически нельзя, но все равно есть неблагонадежные провайдеры, которые собирают данные пользователей для использования их в своих целях.

Ранее Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам.